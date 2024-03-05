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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев назвал три команды, которые могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Чемпион US Open — 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал фаворитов Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов есть две команды, которые выступают на очень высоком уровне. Это “Реал Мадрид” и “Манчестер Сити”. Но, я думаю, что этот турнир может выиграть любой из оставшихся участников. В прошлом году “Интер” был близок к победе, но не считался фаворитом. Сейчас эта команда уже входит в число претендентов на титул. Я буду просто смотреть и наслаждаться матчами», — приводит слова Медведева Eurosport.

Ранее Медведев рассказал, что с детства поддерживает «Баварию». Напомним, сегодня, 5 марта, немецкий клуб проведёт ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА с итальянским «Лацио». Игра состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). В первой встрече победу одержал римский клуб (1:0).

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