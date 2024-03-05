Даниил Медведев назвал три команды, которые могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

«В Лиге чемпионов есть две команды, которые выступают на очень высоком уровне. Это “Реал Мадрид” и “Манчестер Сити”. Но, я думаю, что этот турнир может выиграть любой из оставшихся участников. В прошлом году “Интер” был близок к победе, но не считался фаворитом. Сейчас эта команда уже входит в число претендентов на титул. Я буду просто смотреть и наслаждаться матчами», — приводит слова Медведева Eurosport.