«Она не принимала допинг намеренно». Арбитраж простил Симону Халеп | Источник: Спорт-Экспресс

Спортивный арбитражный суд озвучил вердикт по допинговому делу бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп. Звездная румынка, сдавшая полтора года назад положительный тест на лекарство от анемии роксадустат, фактически оправдана. Коллегия арбитров во главе с австралийкой Аннабель Беннетт на основании «баланса вероятностей» пришла к выводу, что вина спортсменки в попадании запрещенного вещества в организм незначительна. На этом основании дисквалификация теннисистки сокращена с четырех лет до девяти месяцев. То есть наказание истекло в июле прошлого года, и Симона может вернуться на корт хоть завтра.

Кто ответит за вынужденный простой?

Адвокаты 32-летней румынки поработали на славу, сумев убедить судей даже в том, что претензии к биологическому паспорту Халеп несущественны. Не говоря уже о том, что Симона не может отвечать за загрязнение допингом пищевой добавки фирмы Quantum Nutrition, которую ей передал тренер Патрик Муратоглу. На упаковке БАД не содержалось информации о том, что она содержит роксадустат. Так что Симона уже выкатила производителям препарата иск на 10 миллионов долларов. Именно Quantum Nutrition, видимо, должна теперь заплатить за простой элитной спортсменки на протяжении полутора сезонов. Ведь Халеп не выходила на корт с US Open-2022, когда начались ее допинговые проблемы.

«На протяжении всего этого долгого и трудного судебного процесса я сохранял веру в то, что правда в конечном итоге восторжествует и будет принято справедливое решение, потому что я всегда была и остаюсь чистым спортсменом, — прокомментировала Симона вердикт CAS. — Мою веру в справедливость сильно поколебали возмутительные обвинения, выдвинутые против меня, и, казалось бы, неограниченные ресурсы, которые направлены для доказательства моей вины. Но в конце концов правда победила, хотя это заняло гораздо больше времени, чем мне бы хотелось. Не могу дождаться возвращения на корт».

Пока опубликована только резолютивная часть решения арбитража, и мотивировка судей до конца не ясна. Однако ситуация в результате резкого сокращения дисквалификации спортсменки складывается дурацкая. Ведь, по идее, она могла бы вернуться на корт уже восемь месяцев назад. За время простоя по вине неспешных судей она пропустила два турнира «Большого шлема» и несметное количество более мелких соревнований, а главное — растеряла весь свой рейтинг. Для его восстановления в обычном режиме на небольших стартах потребуется не менее полугода. Одна надежда на то, что организаторы соревнований будут активно давать Симоне wild card, что поможет ей вернуться в топ-100 в обозримом будущем. Скорее всего, болельщики увидят Халеп в деле или в конце марта в Майами, или в апреле на первых турнирах грунтового сезона в Европе.

Назло Серене

Вполне вероятно, румынка, как в свое время Мария Шарапова, столкнется с хейтом в свой адрес. Ведь идеология «нулевой терпимости» к допингу предполагает травлю даже оправданных спортсменов. А Халеп оправдана не полностью — частично ее вина все же признана судом. Другой вопрос, что во время всей этой ужасной истории с обвинениями в запрещенке многие сочувствовали румынке. Потому что загрязненные допингом биодобавки сейчас и правда бич элитного спорта. Румынские журналисты даже нашли в Канаде производство Quantum Nutrition, убедившись, что препараты там изготавливаются с нарушением всех возможных норм. Кроме того, процесс вынесения решения по делу Симоны затянулся сверх меры. И такая неспешность совершенно неприемлема для спортсменов, которые обычно выступают на топ-уровне не дольше 10−12 лет.

Решение дисциплинарного теннисного агентства ITIA о четырехлетней дисквалификации было озвучено в сентябре прошлого года. Тогда, изучив биопаспорт спортсменки (51 образец крови), специалисты констатировали, что Халеп «использовала запрещенное вещество или метод в течение 2022 года». По мнению трибунала, речь не могла идти о загрязнении роксадустатом биодобавки. Концентрация препарата, способного повышать уровень гемоглобина и количество эритроцитов в крови, была слишком высокой. Однако теперь ITIA и его эксперты из отдела контроля спортсменов оказались посрамлены. И здесь остается только восхититься работой адвокатов теннисистки и вздохнуть по поводу недавнего вердикта по делу Камилы Валиевой. Впрочем, не будет о грустном.

«Кошмар, в котором я жила на протяжении полутора лет, закончился, — писала Симона в соцсетях после заседания CAS, которое происходило с 7 по 9 февраля. — У меня была возможность защитить себя в суде и показать, что я никогда не употребляла допинг. Это то, что я говорила с первого дня, когда меня обвинили. Я прошла этот процесс с высоко поднятой головой и хочу поблагодарить моих болельщиков, игроков, бывших теннисистов, легенд спорта, моих спонсоров и всех остальных за невероятную поддержку и за безоговорочное доверие. Эта поддержка значила все для меня и давала силы, чтобы продолжать бороться каждый день за правду. Добро и правда всегда побеждают».

Впрочем, решение CAS навряд ли порадует Серену Уильямс. В свое время американка лайкнула в соцсетях фото своего мужа Алексиса Оганяна в футболке с логотипом D.A.R.E. — образовательной программы, направленной на борьбу с употреблением запрещенных веществ. «Правда до сих пор в тренде», — прокомментировала Серена этот пост. А затем добавила: «8 — более подходящее число». Очевидно, речь шла о ее титулах на Уимблдоне, которых после поражения от Халеп в финале-2019 у нее осталось всего семь. То есть американка намекала на то, что у румынской допингерши надо отобрать титул чемпионки Уимблдона и передать его финалистке — то есть Серене. Впрочем, данная идея с самого начала казалась странной, а после смягчения приговора Симоны это просто немыслимо.