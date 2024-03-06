Мама Циципаса рассказала, что сыну предлагали российский паспорт и возможность играть за Россию

— Как у Степы, Пети и Павлика дела с русским языком? И насколько часто вы с ними по-русски разговариваете?
— Хорошо. Со мной они говорят по-русски. И я с ними — только по-русски, даже если они мне в какие-то моменты отвечают по-английски. У Степы самый сильный язык сейчас английский, хотя российским журналистам он давал интервью на русском и даже знает некоторые идиомы. А самый лучший русский — у моего второго сына, Пети.
— А какой идиомой удивил вас Степа?
— «Бред сивой кобылы». Он выставил видео, где старательно повторил эту фразу и засмеялся.
— Из России вам не предлагали, чтобы Степа представлял ее?
— Предлагали. Но кое-что нас смутило.
— Это было на Уимблдоне. В федерации тенниса есть специальные люди, которые этим занимаются. Один из них подошел к нам и озвучил условия. Но я уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным. Степе на тот момент было лет 17. На тот момент он с Бубликом играл, который на год старше.
— Он у Бублика нехорошим словам научился?
— У Бублика — нет, но у кого-то научился, ха-ха!
— У сына только греческое гражданство?
— Все шло к тому, что будет и российское. Даже загранпаспорт, выписанный в российском консульстве, есть. Но для получения гражданства ему пришлось бы приезжать в Москву, прописываться. Только если бы ему дали внутренний паспорт, международный становился действительным. Но возможности столько времени пробыть в России и сделать все эти процедуры у него не было. Ну, а сейчас это стало не настолько актуально.