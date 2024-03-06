Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Футбол. Еврокубки
20:45
Спортинг
Аталанта
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Даллас
ОТ
67
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
РБ Лейпциг
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Чикаго
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Монреаль
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон
Эдмонтон
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Флорида
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Коламбус
53
Все события
14:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мама Циципаса рассказала, что сыну предлагали российский паспорт и возможность играть за Россию

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала, что сыну предлагали российский паспорт и возможность выступать за Россию на турнирах.

Источник: AP 2023

— Как у Степы, Пети и Павлика дела с русским языком? И насколько часто вы с ними по-русски разговариваете?

— Хорошо. Со мной они говорят по-русски. И я с ними — только по-русски, даже если они мне в какие-то моменты отвечают по-английски. У Степы самый сильный язык сейчас английский, хотя российским журналистам он давал интервью на русском и даже знает некоторые идиомы. А самый лучший русский — у моего второго сына, Пети.

— А какой идиомой удивил вас Степа?

— «Бред сивой кобылы». Он выставил видео, где старательно повторил эту фразу и засмеялся.

— Из России вам не предлагали, чтобы Степа представлял ее?

— Предлагали. Но кое-что нас смутило.

— Что?

— Это было на Уимблдоне. В федерации тенниса есть специальные люди, которые этим занимаются. Один из них подошел к нам и озвучил условия. Но я уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным. Степе на тот момент было лет 17. На тот момент он с Бубликом играл, который на год старше.

— Он у Бублика нехорошим словам научился?

— У Бублика — нет, но у кого-то научился, ха-ха!

— У сына только греческое гражданство?

— Все шло к тому, что будет и российское. Даже загранпаспорт, выписанный в российском консульстве, есть. Но для получения гражданства ему пришлось бы приезжать в Москву, прописываться. Только если бы ему дали внутренний паспорт, международный становился действительным. Но возможности столько времени пробыть в России и сделать все эти процедуры у него не было. Ну, а сейчас это стало не настолько актуально.

 Премьера 3 сезона многосерийного триллера «Уборщица» состоится 5 марта
Рецензия на «Бедных-несчастных»: каким получился фильм — фаворит предстоящего «Оскара»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь