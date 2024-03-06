Мама Циципаса рассказала, что сыну предлагали российский паспорт и возможность играть за Россию

— Как у Степы, Пети и Павлика дела с русским языком? И насколько часто вы с ними по-русски разговариваете?

— Хорошо. Со мной они говорят по-русски. И я с ними — только по-русски, даже если они мне в какие-то моменты отвечают по-английски. У Степы самый сильный язык сейчас английский, хотя российским журналистам он давал интервью на русском и даже знает некоторые идиомы. А самый лучший русский — у моего второго сына, Пети.

— А какой идиомой удивил вас Степа?

— «Бред сивой кобылы». Он выставил видео, где старательно повторил эту фразу и засмеялся.

— Из России вам не предлагали, чтобы Степа представлял ее?

— Предлагали. Но кое-что нас смутило.

— Что?

— Это было на Уимблдоне. В федерации тенниса есть специальные люди, которые этим занимаются. Один из них подошел к нам и озвучил условия. Но я уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным. Степе на тот момент было лет 17. На тот момент он с Бубликом играл, который на год старше.

— Он у Бублика нехорошим словам научился?

— У Бублика — нет, но у кого-то научился, ха-ха!

— У сына только греческое гражданство?