Вихлянцева: Многие теннисистки из Украины перестали со мной здороваться, хотя раньше мы дружили

«Многие девочки из Украины просто не здоровались со мной, хотя мы общались раньше, дружили, могли записываться вместе на постоянные тренировки. Думаю, что это вполне логично из-за ситуации. Например, с французами, испанцами, итальянцами, американцами как было, все так и осталось. Единственное — они могли спрашивать что-то про сложность перелетов, но в таких вопросах не было негатива, они просто интересовались», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.ru.
Российские и белорусские теннисисты на данный момент выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
27-летняя Вихлянцева является победительницей трех турниров ITF. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA — 54-я строчка, которую она занимала в октябре 2017 года, а лучший результат в турнирах «Большого шлема» — выход во второй круг на Открытом чемпионате Австралии 2017 и 2019 годов.