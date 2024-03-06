Вихлянцева: Многие теннисистки из Украины перестали со мной здороваться, хотя раньше мы дружили

«Многие девочки из Украины просто не здоровались со мной, хотя мы общались раньше, дружили, могли записываться вместе на постоянные тренировки. Думаю, что это вполне логично из-за ситуации. Например, с французами, испанцами, итальянцами, американцами как было, все так и осталось. Единственное — они могли спрашивать что-то про сложность перелетов, но в таких вопросах не было негатива, они просто интересовались», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.ru.