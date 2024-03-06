Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Динамо М
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
Спартак
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
Локомотив
10
Футбол. Еврокубки
20:45
Спортинг
Аталанта
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
05
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
РБ Лейпциг
Хоккей. НХЛ
7.03
Торонто
Баффало
Хоккей. НХЛ
7.03
Колорадо
Детройт
Хоккей. НХЛ
7.03
Анахайм
Оттава
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Даллас
ОТ
67
Все события
19:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вихлянцева: Многие теннисистки из Украины перестали со мной здороваться, хотя раньше мы дружили

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева ответила на вопрос о том, изменилось ли отношение к ней со стороны спортсменок из других стран после начала СВО.

Вихлянцева: «Многие теннисистки с Украины перестали со мной здороваться, хотя раньше мы дружили» | Источник: Соцсети

«Многие девочки из Украины просто не здоровались со мной, хотя мы общались раньше, дружили, могли записываться вместе на постоянные тренировки. Думаю, что это вполне логично из-за ситуации. Например, с французами, испанцами, итальянцами, американцами как было, все так и осталось. Единственное — они могли спрашивать что-то про сложность перелетов, но в таких вопросах не было негатива, они просто интересовались», — цитирует Вихлянцеву Metaratings.ru.

Российские и белорусские теннисисты на данный момент выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

27-летняя Вихлянцева является победительницей трех турниров ITF. Ее наивысшая позиция в рейтинге WTA — 54-я строчка, которую она занимала в октябре 2017 года, а лучший результат в турнирах «Большого шлема» — выход во второй круг на Открытом чемпионате Австралии 2017 и 2019 годов.

 Премьера 3 сезона многосерийного триллера «Уборщица» состоится 5 марта
Рецензия на «Бедных-несчастных»: каким получился фильм — фаворит предстоящего «Оскара»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь