Елена Рыбакина приняла неожиданное решение по турниру в Индиан-Уэллсе

Соревнование состоялось в рамках недели ивента WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). На «Кубке Эйзенхауэра» она должна была выступить с российским теннисистом Андреем Рублевым.

«Джессика Пегула и Елена Рыбакина обе зарегистрировались на турнир, но на самом деле они не сыграют, потому что обе снялись с турнира. Причина снятия не была названа, и, скорее всего, это не так серьезно, в основном мера предосторожности перед турниром WTA 1000», — пишет издание Tennis-infinity.com.