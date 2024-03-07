Елена Рыбакина приняла неожиданное решение по турниру в Индиан-Уэллсе
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) приняла решение снятся с выставочного турнира микстов «Кубок Эйзенхауэра», сообщают Vesti.kz.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) приняла решение снятся с выставочного турнира микстов «Кубок Эйзенхауэра», сообщают Vesti.kz.
Соревнование состоялось в рамках недели ивента WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). На «Кубке Эйзенхауэра» она должна была выступить с российским теннисистом Андреем Рублевым.
«Джессика Пегула и Елена Рыбакина обе зарегистрировались на турнир, но на самом деле они не сыграют, потому что обе снялись с турнира. Причина снятия не была названа, и, скорее всего, это не так серьезно, в основном мера предосторожности перед турниром WTA 1000», — пишет издание Tennis-infinity.com.
Турнир, который прошел 6 марта выиграл американский дуэт Эмма Наварро и Бен Шелтон.