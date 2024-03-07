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00:57 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина приняла неожиданное решение по турниру в Индиан-Уэллсе

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) приняла решение снятся с выставочного турнира микстов «Кубок Эйзенхауэра», сообщают Vesti.kz.

Источник: wtatennis.com

Соревнование состоялось в рамках недели ивента WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). На «Кубке Эйзенхауэра» она должна была выступить с российским теннисистом Андреем Рублевым.

«Джессика Пегула и Елена Рыбакина обе зарегистрировались на турнир, но на самом деле они не сыграют, потому что обе снялись с турнира. Причина снятия не была названа, и, скорее всего, это не так серьезно, в основном мера предосторожности перед турниром WTA 1000», — пишет издание Tennis-infinity.com.

Турнир, который прошел 6 марта выиграл американский дуэт Эмма Наварро и Бен Шелтон.

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