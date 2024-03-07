Российским теннисистам разрешили поехать на Олимпиаду-2024! Все подробности

6 марта в вопросе об участии/неучастии российских теннисистов на Олимпиаде в Париже была поставлена точка. Международная федерация тенниса (ITF) постановила, что россияне и белорусы смогут принять участие в Играх-2024.

Вот что сказано в официальном пресс-релизе организации: «Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет разрешат квалифицировавшимся спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (“AIN”) и Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов (“NPA”). ITF подтверждает, что теннисисты из этих стран будут допущены к участию в олимпийских и паралимпийских соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они соответствуют принципам AIN от МОК и NPA от МПК. Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям к отбору и допуску, изложенным в соответствующих регламентах ITF».

Как будет осуществляться отбор на Олимпиаду?

Отбор будет проведён согласно рейтингам АТР и WTA, которые будут опубликованы 10 июня, то есть на следующий день после окончания «Ролан Гаррос» — 2024. В соответствии с правилами, в одиночных разрядах каждая страна может выставить максимум по четыре игрока. Более того, по информации издания «Коммерсантъ», на олимпийский турнир будут допущены не только российские и белорусские одиночники, но и парники, а также участники микста. Разумеется, все пары могут быть составлены только из теннисистов одной страны — на Олимпиаде не может быть смешанных дуэтов.

«Решение ITF совпадает с мнением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, которая была принята в марте 2022 года», — также сказано в заявлении организации.

Какие были варианты?

Самые разные: от оптимального (который, в сущности, и приключился в действительности) до наихудшего — в виде тотального бана. Также высказывались предположения, что российских и белорусских теннисистов могут допустить на ОИ-2024, но только по уайлд-кард и не более одного на страну. Камнем преткновения было то, что россияне и белорусы отстранены от командных турниров — в частности, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, — а значит, заведомо лишены возможности играть на Олимпийских играх. Но в ITF не стали плясать вокруг этого юридического казуса и приняли наиболее здравое решение.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) ещё в декабре 2023 года объявил о допуске россиян и белорусов к ОИ в нейтральном статусе. Это означает, что спортсмены обязаны воздерживаться от использования государственной символики России, национальных федераций и олимпийских комитетов, а также не выражать поддержку СВО.

Кто из россиян-одиночников едет на ОИ по состоянию на данный момент?

В мужском рейтинге первые четыре места занимают Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. В женском — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Что всё это означает?

То, что теннисисты, которые «не планируют» выпадать из топа рейтинга (читай Даниил Медведев, Арина Соболенко, Андрей Рублёв…), могут планировать свой график выступлений с учётом летнего турнира. Это, пожалуй, самый важный момент. Чем раньше с этим вопросом возникает ясность, тем лучше для каждого конкретного спортсмена. Ну, а сам олимпийский турнир (если вынести за скобки слова о престижности, духе Игр и пр.) ничем не будет отличаться от другого топового мероприятия («Мастерса», «тысячника»), проводимого под эгидой ATP либо WTA. Российские и белорусские теннисисты и теннисистки и так уже давно выступают в нейтральном статусе.

Когда и в каком формате пройдёт олимпийский теннисный турнир?

Соревнования в основных сетках начнутся 27 июля и завершатся 4 августа. Перед этим пройдёт квалификация. В мужской и женской основных сетках будут по 64 теннисиста и теннисистки. Иными словами, для завоевания золота необходимо будет выиграть шесть матчей в основной сетке.

«Пусть берут пример»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков посоветовал другим федерациям взять пример с ITF. «Я очень рад за теннис, но в других видах спорта всё очень печально. Доволен за наших теннисистов. Это большой шаг. Может быть, другие виды спорта возьмут пример с тенниса и будут более благосклонны к России. Может, разрешат участвовать всем в следующий раз. Но я не думаю, что тут надо пить шампанское. Хорошо, что есть хоть какой-то шаг», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».