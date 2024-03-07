Российские теннисисты не выступят на Олимпийских играх 2024 года в миксте
На Олимпиаде в Токио россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в финале турнира в смешанном разряде обыграли своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.
На Олимпиаде в Токио россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в финале турнира в смешанном разряде обыграли своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.
СОЧИ, 7 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты выступят на Олимпийских играх в Париже в одиночном и парном разрядах и не будут представлены в миксте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF).
6 марта ITF допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.
«Российские теннисисты смогут сыграть в одиночном и парном разрядах», — ответили ТАСС в пресс-службе ITF на вопрос, будут ли россияне допущены к соревнованиям в одиночном и парном разрядах, а также в миксте.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году, россияне Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали победителями турнира в миксте, обыграв в финале соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева. Серебряным призером Игр в одиночном разряде стал россиянин Карен Хачанов.
1 марта 2022 года ITF из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах, а также приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.
8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитете допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. В организации отметили, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.