Россияне допущены в теннисе до парных турниров Олимпиады. Почему тогда отстранены дуэты синхронисток?

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала решение о допуске игроков из России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. Этот релиз не вносит ясности по поводу участия наших спортсменов в парных соревнованиях. Однако, по данным газеты «Коммерсант», для россиян и белорусов открыты в том числе три парных разряда — мужской, женский и микст. Это позволит нам претендовать на дополнительные медали, а также на увеличение количества квот в Париже. Но одновременно данная опция вызывает массу вопросов по поводу ограничений на коллективные дисциплины в других видах спорта.

ITF не стал заниматься буквоедством

«Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет разрешат прошедшим квалификацию и отвечающим требованиям спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и Паралимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов-паралимпийцев (NPA), — говорится в сообщении международной федерации. — Решение ITF совпадает с позицией большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов. Мнение ITF также согласуется с международной политикой, принятой в теннисе в марте 2022 года».

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Теннис — один из немногих видов спорта, который изначально не вводил против россиян и белорусов драконовских санкций (кроме запрета на флаг и недопуска на командные Кубок Дэвиса и Кубок Кинг). Поэтому индивидуальный допуск в Париж, в общем-то, выглядел логичным. Хотя существовал нюанс: по правилам кандидат в олимпийскую сборную должен в последние два сезона выступить в Кубке Дэвиса или Кинг — тех самых, от которых мы отстранены. Кроме того, нейтральный статус создавал бюрократическую проблему, поскольку распределение квот осуществляется по национальному признаку. К счастью, ITF не стал заниматься буквоедством.

В итоге Россия и Белоруссия даже без флага и под загадочной аббревиатурой AIN все равно незримо присутствуют в квалификационных раскладах. Причем россияне — на очень высоких позициях. Финальное распределение путевок произойдет в июне сразу после завершения «Ролан Гаррос», но по нынешним раскладам, если не будет травм и отказов, нашим игрокам достанется максимальное количество квот в мужском и женском одиночных разрядах — по четыре лучших от страны. Плюс еще одна дополнительная квота в женском парном разряде (если поднажать, то парников может быть еще больше). Напомню, что микст подарил нам в Токио «русский финал».

«Теннис отличается четким следованием правилам и принятым решениям, — отметил в интервью “СЭ” вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Если вы почитаете правила и принятые ранее всеми международными организациями решения, то вы увидите, что никакой новости в допуске россиян в Париж нет. Я не вижу здесь никакого новостного повода. Комментировать здесь нечего».

Шизофрения чистой воды

В общем, если информация о допуске наших пар подтвердится, олимпийскую дискриминацию наших игроков можно считать самой лайтовой. В конце концов, все уже привыкли, что Медведев и Ко выступают без флага — у самих игроков и болельщиков это острых возражений не вызывает. Другой вопрос, если комиссия по допуску начнет придираться к соцсетям спортсменов или к их высказываниям в СМИ. Но это навряд ли — все наши теннисные звезды давно научились избегать резких формулировок, опасных лайков и репостов. Но надо понимать, что в Париже за теннисистами будет следить не только теннисная публика. Тут возможны самые резкие оценки, особенно от политиков.

И самое опасное — как теннисная «благодать» будет выглядеть на фоне других видов спорта. Ведь МОК так и не выработал четких критериев по многим нюансам. В результате разные федерации принимают взаимоисключающие регламенты. Так, дуэты (пары, двойки) в некоторых видах спорта названы «командами», что исключает допуск россиян в данные дисциплины. Возможно, здесь есть какие-то юридические тонкости, но простая логика показывает: дуэты, например в синхронном плавании, по пропагандистскому эффекту (которого так боятся в МОК) ничем не отличаются от пар в теннисе. Ведь на теннисном олимпийском турнире, в отличие от коммерческих соревнований, не может быть интернациональных пар.

Все пары (дуэты, двойки) в теннисе, бадминтоне, настольном теннисе, пляжном волейболе, синхронном плавании, прыжках в воду, гребле, мэдисоне в велотреке, парусных классах 470, 49er, Nacra 17 и так далее (не говоря уже о более многочисленных командах и эстафетах) так или иначе представляют свою страну. И то, что в некоторых видах спорта пары россиянам и белорусам разрешены, а в некоторых — нет, это настоящий дурдом. В целом решение МОК о запрете нейтралов в командных видах спорта и коллективных дисциплинах с самого начала пахло очень дурно. Почему тогда таких ограничений для россиян без флага не было в 2018, 2021 и 2022 годах? Ну, а политические санкции на Играх-2024 — это шизофрения чистой воды.

«Каждый решает для себя, участвовать или нет, — приводит “Чемпионат” слова бывшего теннисиста сборной России Андрея Ольховского. — Здесь у каждого свое отношение. В любом случае, если наши спортсмены принимают участие в каких-то соревнованиях, то все знают, что это спортсмены из России. Представители нашей страны играют, показывают, что они одни из сильнейших в мире в теннисе. На мой взгляд, это здорово».