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7 марта, источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, когда Халеп вернется в тур после дисквалификации

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп получила wild card на теннисный турнир в американском Майами.

Источник: WTA

Турнир категории WTA 1000 пройдет 19—31 марта и станет для Халеп первым после отбытия дисквалификации за допинг. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в Открытом чемпионате США — 2022, дала положительный результат на запрещенный препарат роксадустат. В мае 2023 года орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) выдвинул дополнительное обвинение в адрес Халеп, связанное с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.

«Я рада сообщить, что через две недели я вернусь в тур на турнире в Майами. Спасибо за предоставленную мне возможность, я не могу дождаться возвращения на корт и участия в соревнованиях. До скорой встречи!» — написала Халеп в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

ITIA 12 сентября 2023 года объявил о дисквалификации Халеп до 6 октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка оспорила решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В своей апелляции Халеп требовала отмены решения ITIA и всех наложенных санкций. Во вторник CAS сократил срок дисквалификации румынки с четырех лет до девяти месяцев. Теннисистке засчиталось временное отстранение от соревнований, она может вернуться к участию в соревнованиях. Кроме того, ITIA обязан выплатить Халеп 20 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации издержек.

Халеп 32 года. Она является бывшей первой ракеткой мира, победительницей 24 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Халеп становилась чемпионкой «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдона (2019). Она третья в истории теннисистка, которой удалось заработать более 40 миллионов долларов призовых.

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