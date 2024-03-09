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10:40 (мск), источник: ТАСС

Рублев обыграл Маррея на старте теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Россиянин выиграл у британца во втором круге в двух сетах.

Источник: Пресс-служба ErsteBankOpen

ТАСС, 9 марта. Россиянин Андрей Рублев обыграл британца Энди Маррея в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Рублева (5-й номер посева). Маррей выступал без номера посева. В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между американцем Брэндоном Накашимой (без номера посева) и чехом Иржи Легечкой (32).

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Маррею 36 лет, он занимает 61-е место в мировом рейтинге, по ходу карьеры британец 41 неделю был первой ракеткой мира. На его счету 46 титулов ATP, в том числе 3 победы на турнирах Большого шлема — на Уимблдоне (2013, 2016) и Открытом чемпионате США (2012). Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде (2012, 2016), также на его счету серебро Игр-2012 в миксте.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Он проводится на покрытии «хард», его призовой фонд составляет $9,4 млн. Соревнования относятся к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева.

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