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10:41 (мск), источник: ТАСС

Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка в трех сетах обыграла представительницу США Тейлор Таунсенд.

Источник: Reuters

ТАСС, 9 марта. Россиянка Анна Калинская обыграла американку Тейлор Таунсенд в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Встреча закончилась со счетом 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Калинской (21-й номер посева). Таунсенд попала в основную сетку соревнований через квалификацию. Следующей соперницей россиянки станет итальянка Жасмин Паолини (13). 24 февраля Калинская уступила ей в финале турнира WTA в Дубае.

В третий круг вышли еще три россиянки. Вероника Кудерметова (17) обыграла победительницу квалификации японку Нао Хибино — 6:1, 7:5. Во втором сете при счете 5:0 россиянка не смогла подать на матч, по ходу партии она брала медицинский перерыв. Анастасия Потапова (28) победила представительницу Чехии Мари Боузкову (без номера посева) — 7:5, 6:1. Анастасия Павлюченкова (22) оказалась сильнее Нурии Парризас-Диас, попавшей в основную сетку через квалификацию (6:3, 6:1). Россиянка Екатерина Александрова (15) уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (без номера посева) — 5:7, 1:6. Также в ночь на 9 марта по московскому времени прошли перенесенные из-за дождя матчи первого круга. Диана Шнайдер одержала волевую победу над румынкой Аной Богдан — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. На тай-брейке россиянка отыграла матчбол. Обе спортсменки не получили на турнире номер посева.

Калинской 25 лет, она занимает 25-е место в мировом рейтинге, на ее счету нет побед на турнирах WTA в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Australian Open 2024 года является лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема.

Таунсенд 27 лет, она располагается на 77-м месте рейтинга WTA, у нее также нет титулов WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом американки на турнирах Большого является выход в четвертый круг на US Open 2019 года.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Общий фонд соревнований — более $9,2 млн. Действующая победительница Елена Рыбакина из Казахстана снялась с турнира из-за болезни. Из россиянок соревнования выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009), Елена Веснина (2017).

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