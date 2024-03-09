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10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана снялась с теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 9,2 миллиона долларов.

Источник: Соцсети

Победительница Уимблдона 2022 года должна была защищать в Индиан-Уэллсе добытый год назад титул.

«С большой грустью вынуждена сообщить, что не смогу сыграть в этом году в Индиан‑Уэллсе из‑за гастроэнтерологических проблем. Мои близкие знают, как много этот турнир значит для меня, как сильно я хотела защитить тут свой титул. Хотела бы поблагодарить всех болельщиков, которые планировали поддержать меня. Мне жаль, что у них не будет возможности увидеть мою игру в этот раз», — цитирует Рыбакину пресс-служба турнира в соцсети Х.

Действующую чемпионку турнира заменит лаки-лузер Кайла Дэй из США.

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