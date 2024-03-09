Рыбакина снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем

«С большой грустью вынуждена сообщить, что не смогу сыграть в этом году в Индиан‑Уэллсе из‑за гастроэнтерологических проблем. Мои близкие знают, как много этот турнир значит для меня, как сильно я хотела защитить тут свой титул. Хотела бы поблагодарить всех болельщиков, которые планировали поддержать меня. Мне жаль, что у них не будет возможности увидеть мою игру в этот раз», — цитирует Рыбакину пресс-служба турнира в соцсети Х.