Пародия Джоковича на Роналду стала хитом интернета

Дружеская футбольная игра проходила на территории гольф-клуба. В ходе матча болельщикам удалось заснять точный удар в исполнении Джоковича. Взятие ворот сербский теннисист отметил в стиле Роналду.

Роналду с 2023 выступает за саудовский «Аль-Наср». В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги 39-летний португалец провел 20 матчей, в которых забил 22 мяча и оформил девять результативных передач.

Также на его счету три игры и четыре гола в клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил пять мячей в шести матчах Лиги чемпионов АФК.