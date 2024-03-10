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14:18 (мск), источник: Sport24

Джокович выиграл 400-й матч в карьере на турнирах серии «Мастерс». До рекорда Надаля сербу осталось 6 побед

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл свой 400-й матч в карьере на «Мастерсах».

Источник: Reuters

Это произошло во втором круге турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе в игре против австралийца Александара Вукича.

Серб занимает 2-е место в списке теннисистов по количеству побед на «Мастерсах». Лидирует испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 406 выигранных матчей.

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