Елена Рыбакина высказалась о Казахстане и медали на Олимпиаде-2024

— Конечно, это очень важно. В прошлый раз мне немного не хватило до медали. Естественно, если сумею выиграть олимпийскую медаль, то это станет особенным событием для страны, большим достижением как для меня, так и для всего Казахстана. Казахстанцы мне очень помогают, активно поддерживая меня. Теннис там становится все более популярным из-за меня, и это прекрасно. Дети начинают играть в теннис, я буду стараться изо всех сил и очень надеюсь, что удастся завоевать медаль.