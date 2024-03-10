Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Вильярреал
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Нант
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Рома
21
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
Нэшвилл
22
Хоккей. НХЛ
01:00
Чикаго
Аризона
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
Айлендерс
Футбол. Зарубежный
10.03
Байер
Вольфсбург
20
Футбол. Зарубежный
10.03
Реал
Сельта
40
Футбол. Зарубежный
10.03
Ювентус
Аталанта
22
Хоккей. НХЛ
10.03
Питтсбург
Эдмонтон
04
Футбол. Зарубежный
10.03
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
10.03
Лилль
Ренн
22
Футбол. Премьер-лига
10.03
Спартак
Факел
02
Футбол. Зарубежный
10.03
Ливерпуль
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
10.03
Лас-Пальмас
Атлетик
02
Футбол. Зарубежный
10.03
Бохум
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
10.03
Брайтон
Ноттингем Форест
10
Футбол. Зарубежный
10.03
Вест Хэм
Бернли
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Гавр
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
10.03
Метц
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
10.03
Страсбур
Монако
01
Футбол. Зарубежный
10.03
Милан
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
10.03
Алания
Сокол
00
Хоккей. КХЛ
10.03
Динамо М
Динамо Мн
ОТ
12
Футбол. Премьер-лига
10.03
Локомотив
Сочи
22
Футбол. Зарубежный
10.03
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
04
Футбол. Зарубежный
10.03
Алавес
Райо Вальекано
10
Футбол. Первая лига
10.03
Динамо Мх
Ленинградец
20
Футбол. Зарубежный
10.03
ПСЖ
Реймс
22
Футбол. Первая лига
10.03
Кубань
Арсенал
00
Футбол. Первая лига
10.03
Черноморец
СКА-Хабаровск
30
Футбол. Зарубежный
10.03
Лечче
Верона
01
Хоккей. КХЛ
10.03
Трактор
Салават Юлаев
42
Футбол. Премьер-лига
10.03
Оренбург
Балтика
10
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
Все события
10 марта, источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина высказалась о Казахстане и медали на Олимпиаде-2024

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№ 4) высказалась об участии на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), сообщают Vesti.kz. Это произошло во время пресс-конференции в Индиан-Уэллсе (США).

Источник: wtatennis.com

— Насколько важной для народа Казахстана будет медаль Олимпиады после выигрыша турнира Большого шлема?

— Конечно, это очень важно. В прошлый раз мне немного не хватило до медали. Естественно, если сумею выиграть олимпийскую медаль, то это станет особенным событием для страны, большим достижением как для меня, так и для всего Казахстана. Казахстанцы мне очень помогают, активно поддерживая меня. Теннис там становится все более популярным из-за меня, и это прекрасно. Дети начинают играть в теннис, я буду стараться изо всех сил и очень надеюсь, что удастся завоевать медаль.

Отметим, что накануне Рыбакина отказалась от выступления на турнире WTA Masters 1000 в Индиан-Уэллсе. Спортсменка сослалась на заболевание желудочно-кишечного тракта. В прошлом месяце Рыбакина по той же причине снялась с турнира в Дубае (ОАЭ) перед четвертьфинальным поединком.
К слову, Рыбакина является действующей победительницей «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь