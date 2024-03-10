Елена Рыбакина высказалась о Казахстане и медали на Олимпиаде-2024

— Насколько важной для народа Казахстана будет медаль Олимпиады после выигрыша турнира Большого шлема?
— Конечно, это очень важно. В прошлый раз мне немного не хватило до медали. Естественно, если сумею выиграть олимпийскую медаль, то это станет особенным событием для страны, большим достижением как для меня, так и для всего Казахстана. Казахстанцы мне очень помогают, активно поддерживая меня. Теннис там становится все более популярным из-за меня, и это прекрасно. Дети начинают играть в теннис, я буду стараться изо всех сил и очень надеюсь, что удастся завоевать медаль.
Отметим, что накануне Рыбакина отказалась от выступления на турнире WTA Masters 1000 в Индиан-Уэллсе. Спортсменка сослалась на заболевание желудочно-кишечного тракта. В прошлом месяце Рыбакина по той же причине снялась с турнира в Дубае (ОАЭ) перед четвертьфинальным поединком.
К слову, Рыбакина является действующей победительницей «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.