Елена Рыбакина узнала цену отказа от титула

«Рыбакина была вынуждена отказаться от участия в турнире в Индиан-Уэллсе, первом “Мастерсе” в текущем сезоне, из-за болезни, и вряд ли в ближайшее время вернется на третью строчку в рейтинге. Дело в том, что в 2023 году она выиграла Индиан-Уэллс, а также стала финалисткой Открытого чемпионата Майами. Казахстанка теряет слишком много очков, чтобы вернуться в первую тройку рейтинга. К сожалению, не приняв участия в турнире в Индиан-Уэллсе, она потеряет около 1000 очков. К началу Miami Open, который стартует позже в марте, Рыбакина потеряет еще 650 очков. Тем временем Кори Гауфф предстоит защитить в Майами всего 65 очков», — пишет издание.