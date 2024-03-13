Саснович завершила выступление на турнире WTA-125 в Чарльстоне

Сегодня в ⅛ финала белоруска, занимающая 97-е место в мировом рейтинге, проиграла в двух партиях бельгийке Грет Миннен, у которой 81-я позиция, — 1:6, 2:6. На старте соревнований Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке американскую теннисистку Кайлу Дэй (88-й номер рейтинга WTA) — 5:7, 7:5, 6:4. В первом раунде парного разряда белоруска Лидия Морозова и бразильянка Ингрид Гамарра Мартинс встретятся с китайско-казахстанским тандемом Чжан Шуай / Анна Данилина.



На представительном турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в поединке за выход в четвертьфинал сыграет с американкой Эммой Наварро (23). В 1/32 финала Соболенко переиграла еще одну американку Пейтон Стернс (64) — 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6), а потом была сильнее представительницы Великобритании Эммы Радукану (250) — 6:3, 7:5. В финальном поединке прошлого года Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, которая на этот раз не смогла выступить в Индиан-Уэллсе из-за проблем со здоровьем.