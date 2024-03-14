Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Майами

Американская серия турниров на хард-кортах прошла для Джоковича безуспешно. На текущем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Новак сенсационно проиграл лаки-лузеру в третьем круге. Серб потерпел поражение от 123-й ракетки мира, 20-летнего итальянца Луки Нарди.