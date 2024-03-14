Российская теннисистка Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 14 марта. Россиянка Анастасия Потапова проиграла украинке Марте Костюк в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу Костюк (31-й номер посева). Потапова выступала под 28-м номером посева. В полуфинале украинка сыграет с победительницей матча между полькой Игой Свёнтек (1) и датчанкой Каролин Возняцки, которая получила специальное приглашение на турнир.

Потаповой 22 года, она занимает 33-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2021), Открытого чемпионата Франции (2023) и Уимблдона (2023).

Костюк 21 год, она располагается на 32-й позиции мирового рейтинга. В ее активе один титул WTA. В 2024 году теннисистка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема.