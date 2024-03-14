Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Марсель
31
Футбол. Еврокубки
20:45
Рейнджерс
Бенфика
01
Футбол. Еврокубки
20:45
Вест Хэм
Фрайбург
50
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Милан
13
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Юнион
01
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Динамо З
51
Футбол. Еврокубки
20:45
Фиорентина
Маккаби Хайфа
11
Хоккей. НХЛ
15.03
Баффало
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.03
Детройт
Аризона
Хоккей. НХЛ
15.03
Каролина
Флорида
Хоккей. НХЛ
15.03
Коламбус
Оттава
Хоккей. НХЛ
15.03
Монреаль
Бостон
Хоккей. НХЛ
15.03
Питтсбург
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
15.03
Тампа-Бэй
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
15.03
Филадельфия
Торонто
Хоккей. НХЛ
15.03
Даллас
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
15.03
Миннесота
Анахайм
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак
Оренбург
31
Футбол. Кубок России
18:00
Локомотив
Балтика
П 6:7
11
Хоккей. НХЛ
15.03
Калгари
Вегас
Хоккей. НХЛ
15.03
Сиэтл
Вашингтон
Футбол. Кубок России
15:30
СКА-Хабаровск
Сочи
П 4:2
11
Все события
22:30 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Потапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

В четвертьфинале она уступила украинке Марте Костюк.

Источник: Reuters

ТАСС, 14 марта. Россиянка Анастасия Потапова проиграла украинке Марте Костюк в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:5 в пользу Костюк (31-й номер посева). Потапова выступала под 28-м номером посева. В полуфинале украинка сыграет с победительницей матча между полькой Игой Свёнтек (1) и датчанкой Каролин Возняцки, которая получила специальное приглашение на турнир.

Потаповой 22 года, она занимает 33-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2021), Открытого чемпионата Франции (2023) и Уимблдона (2023).

Костюк 21 год, она располагается на 32-й позиции мирового рейтинга. В ее активе один титул WTA. В 2024 году теннисистка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Общий фонд соревнований — более $9,2 млн. Действующая победительница Елена Рыбакина из Казахстана снялась с турнира из-за болезни. Из россиянок соревнования выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь