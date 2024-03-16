Швёнтек прошла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

В полуфинале соревнований Швёнтек (1-й номер посева) победила украинку Марту Костюк (31) со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

За титул в Индиан-Уэллсе Швёнтек поспорит с победительницей матча между американкой Кори Гауфф (3) и гречанкой Марией Саккари (9).