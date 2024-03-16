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11:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саккари сыграет со Швёнтек в финале турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гречанка Мария Саккари стала второй финалисткой теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 9,2 миллиона долларов.

Источник: Reuters

В полуфинальном матче Саккари (9-й номер посева) победила американку Кори Гауфф (3) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

В финале соревнований Саккари поспорит за титул с первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек (1).

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