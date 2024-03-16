Саккари сыграет со Швёнтек в финале турнира в Индиан-Уэллсе

В полуфинальном матче Саккари (9-й номер посева) победила американку Кори Гауфф (3) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

В финале соревнований Саккари поспорит за титул с первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек (1).