Саккари сыграет со Швёнтек в финале турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гречанка Мария Саккари стала второй финалисткой теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 9,2 миллиона долларов.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гречанка Мария Саккари стала второй финалисткой теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 9,2 миллиона долларов.
В полуфинальном матче Саккари (9-й номер посева) победила американку Кори Гауфф (3) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.
В финале соревнований Саккари поспорит за титул с первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек (1).