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10:55 (мск), источник: ТАСС

Ольховский считает теннисиста Медведева фаворитом в матче с Полом

Соперники встретятся в полуфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев является фаворитом полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе против американца Томми Пола. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

«Пол — непростой соперник. Он очень цепкий, играет у себя дома и проводит прекрасный турнир. Даниил выше классом своего соперника, сейчас он в хорошей форме, и для меня он фаворит полуфинала, но ему придется потрудиться, чтобы выйти в финал», — сказал Ольховский.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Он проводится на покрытии «хард», его призовой фонд составляет $9,4 млн. Соревнования относятся к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл Медведева.

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