Ольховский считает теннисиста Медведева фаворитом в матче с Полом

«Пол — непростой соперник. Он очень цепкий, играет у себя дома и проводит прекрасный турнир. Даниил выше классом своего соперника, сейчас он в хорошей форме, и для меня он фаворит полуфинала, но ему придется потрудиться, чтобы выйти в финал», — сказал Ольховский.