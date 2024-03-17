Медведев: буду стараться изо всех сил, чтобы сыграть с Алькарасом лучше

«Я видел Карлоса сегодня, он играл очень хорошо, особенно во втором и третьем сетах. Знаю, что произошло в прошлом году, поэтому буду стараться изо всех сил, чтобы переломить ситуацию, играть лучше, сильнее, больше играть по линиям, подавать больше эйсов. Надеюсь, мне это удастся. Я буду восстанавливаться и готовиться к завтрашнему поединку», — цитирует Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Было очень тяжело. Когда здесь вечером холодно, очень сложно выходить на подачу. Я это понимал, и он провел невероятный первый сет. Поэтому я подумал, что если я хочу выиграть, то должен постараться лучше, найти удар, который доставит ему проблемы. Я нашел несколько, особенно на своей подаче. Потом матч превратился в долгую борьбу. Даже в третьем сете счет 6:2, но это были очень, очень длинные геймы. Думаю, что это был длинный сет. Так что я очень рад, что смог вырвать победу», — добавил Медведев.