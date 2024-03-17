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09:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев: буду стараться изо всех сил, чтобы сыграть с Алькарасом лучше

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев выразил надежду на то, что сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) лучше, чем в прошлом году.

Источник: Reuters

В ночь на воскресенье по московскому времени 28-летний россиянин обыграл американца Томми Пола в полуфинале турнира серии «Мастерс». В решающем матче Медведев сыграет с Алькарасом, которому проиграл в Индиан-Уэллсе в 2023 году.

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«Я видел Карлоса сегодня, он играл очень хорошо, особенно во втором и третьем сетах. Знаю, что произошло в прошлом году, поэтому буду стараться изо всех сил, чтобы переломить ситуацию, играть лучше, сильнее, больше играть по линиям, подавать больше эйсов. Надеюсь, мне это удастся. Я буду восстанавливаться и готовиться к завтрашнему поединку», — цитирует Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Также россиянин отметил, что ему было сложно играть с Полом.

«Было очень тяжело. Когда здесь вечером холодно, очень сложно выходить на подачу. Я это понимал, и он провел невероятный первый сет. Поэтому я подумал, что если я хочу выиграть, то должен постараться лучше, найти удар, который доставит ему проблемы. Я нашел несколько, особенно на своей подаче. Потом матч превратился в долгую борьбу. Даже в третьем сете счет 6:2, но это были очень, очень длинные геймы. Думаю, что это был длинный сет. Так что я очень рад, что смог вырвать победу», — добавил Медведев.

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