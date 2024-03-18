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10:31 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев назвал нормальным выступление теннисиста Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе

В финальном матче турнира россиянин уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев нормально выступил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В финале турнира Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 6:7 (5:7), 1:6.

«В финале шансы у Дани были. Первый сет можно и нужно было выигрывать, а там и за весь матч зацепиться, — сказал Тарпищев. — Но Алькарас использовал свое преимущество в подаче и по ходу финала прибавлял. В целом Медведев выступил нормально, в финале подтвердил свои очки. Теперь надо в Майами хорошо выступить».

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

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