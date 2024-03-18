Тарпищев назвал нормальным выступление теннисиста Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев нормально выступил на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В финале турнира Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 6:7 (5:7), 1:6.

«В финале шансы у Дани были. Первый сет можно и нужно было выигрывать, а там и за весь матч зацепиться, — сказал Тарпищев. — Но Алькарас использовал свое преимущество в подаче и по ходу финала прибавлял. В целом Медведев выступил нормально, в финале подтвердил свои очки. Теперь надо в Майами хорошо выступить».