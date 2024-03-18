На казахстанскую теннисистку потратили 400 миллионов: подробности

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В феврале 23-летняя теннисистка из Казахстана заявила, что ей приходится выполнять функции администратора во время участия на турнирах. По мнению Куламбаевой, многие юниоры заканчивают с теннисом из-за низкого финансирования.

«Я в поисках, последние два года я езжу одна по турнирам. Приходится отвечать за организационные моменты, поэтому бывает сложно сконцентрироваться на турнире, — говорила теннисистка в интервью Хайрулле Нуртазину. — Почему из юниорского тенниса или в тот момент, когда уже нужно играть профессиональные турниры, много игроков завязывают с теннисом или уезжают в Америку, что тоже хороший вариант. Это из-за отсутствия финансов. В теннисе в любом случае без финансов не получится. Либо искать где-то поддержку, спонсоров, либо самому начинать с маленьких турниров, экономить, пытаться выигрывать, зарабатывать».

В Федерации тенниса отметили, что третий номер женской сборной Казахстана участвует в турнирах за счет средств КФТ.

«Работа с Жибек Куламбаевой была начата федерацией в 2012 году, когда ей было 11 лет и она стала показывать хорошие результаты на турнирах. Жибек была приглашена нами в Академию федерации для талантливых игроков “Тим Казахстан”, где при полном покрытии всех финансовых расходов был организован тренировочный процесс международного уровня под руководством именитого тренера Эрика Ван-Харпена.

Жибек получала весь комплекс поддержки безвозмездно, включая финансирование поездок на турниры по Казахстану и за рубежом, имела постоянного личного тренера по теннису, тренеров по фитнесу, а также бесплатное питание, проживание и обучение.

Общие расходы федерации на данного игрока в зависимости от объективных потребностей варьировались от 25 тысяч долларов до 150 тысяч долларов в год и за период с 2012-го до 2024 года составили свыше 900 тысяч долларов (400 миллионов тенге)", — ответили на запрос Tengri Sport в Федерации.

Также в КФТ отметили, что призовые, которые зарабатывает спортсменка, идут на оплату ее личных расходов и не возвращаются в федерацию.

"Указанный бюджет не учитывает призовые игрока, получаемые за участие и победы на турнирах, которые в зависимости от результатов выступлений Жибек могут составить дополнительно от 20 до 50 тысяч долларов в год и оставляются федерацией игроку для покрытия различных необходимых расходов (приобретение теннисного инвентаря, проведение дополнительных сборов и так далее).

Кроме того, игроки национальных сборных получают дополнительные бонусы от президента федерации в случае побед в матчах за честь страны над соперниками, существенно превосходящими их в рейтинге.

В дополнение к указанной выше финансовой поддержке все игроки федерации получают помощь от капитанов национальных сборных, бесплатное медицинское сопровождение в специализированной спортивной клинике «Атлант», а также участие в предсезонных сборах, организуемых федерацией в декабре каждого года", — рассказали в КФТ.

Отметим, что за всю карьеру Жибек Куламбаева заработала 115 тысяч 897 долларов (по данным Женской теннисной ассоциации), а ее самое высокое место в рейтинге WTA — 414.