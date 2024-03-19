Соболенко сыграет в Майами, несмотря на смерть возлюбленного, пишут СМИ

Турнир категории WTA 1000 в Майами проходит с 19 по 31 марта. Соболенко стартует на соревнованиях со второго раунда в статусе второй ракетки мира.
О скоропостижной кончине бывшего нападающего сборной Белоруссии на 43-м году жизни сообщил во вторник уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», где Кольцов был ассистентом главного тренера. Позднее в полицейском управлении округа Майами-Дейд сообщили РИА Новости, что расследуют самоубийство Кольцова.
Кольцов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступал за «Питтсбург Пингвинз». Также он представлял белорусские «Юность» и «Динамо» (Минск), российские «Северсталь», «Металлург» (Новокузнецк), «Ак Барс», «Спартак», Салават Юлаев’и «Атлант». По завершении карьеры работал в тренерском штабе минского «Динамо», «Динамо» из Молодечно, московского «Спартака» и «Салавата Юлаева». За национальную сборную Белоруссии форвард выступал с 1999 года. Участник Олимпийских игр в американском Солт-Лейк-Сити и канадском Ванкувере. Кольцов — обладатель Кубка Гагарина — 2011 и победитель последнего розыгрыша чемпионата России сезона-2007/08 в составе «Салавата Юлаева».