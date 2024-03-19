Соболенко сыграет в Майами, несмотря на смерть возлюбленного, пишут СМИ

Турнир категории WTA 1000 в Майами проходит с 19 по 31 марта. Соболенко стартует на соревнованиях со второго раунда в статусе второй ракетки мира.

О скоропостижной кончине бывшего нападающего сборной Белоруссии на 43-м году жизни сообщил во вторник уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», где Кольцов был ассистентом главного тренера. Позднее в полицейском управлении округа Майами-Дейд сообщили РИА Новости, что расследуют самоубийство Кольцова.