«Это ужасно». Джессика Пегула высказалась о ситуации вокруг Арины Соболенко

«Я думаю, что все мы слышали о том, что произошло вчера. Это ужасно. Я думаю, что всё, что мы можем сделать, это предложить поддержку. Все такие разные, никогда не узнаешь, как человеку удобнее переносить потерю близкого. Поэтому, лучшее, что вы можете сделать, это просто предложить поддержку. Это действительно может помочь. Я надеюсь, она знает, что, мы не только конкуренты на теннисном корте, но и одна семья за его пределами», — приводит слова Пегулы источник.