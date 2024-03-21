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22:52 (мск), источник: Чемпионат.com

НОК Украины призвал не допускать российских теннисистов в парный разряд и микст Олимпиады

Представители Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и Федерации тенниса Украины выступили с открытым обращением к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной теннисной федерации (ITF) с просьбой пересмотреть решение допустить россиян и белорусов до участия в парных разрядах и миксте на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

НОК Украины призвал не допускать российских теннисистов в парный разряд и микст Олимпиады | Источник: Чемпионат.com

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте НОК Украины.

Организации также направили МОК и ITF подобное письмо, в котором говорится, что правила нейтральности «явно подразумевают тот факт, что заявки от команд, состоящих из атлетов из России и Беларуси, не могут быть рассмотрены и не могут принимать участие в Олимпиаде-2024».

«Несмотря на то что ITF имеет причины, связанные с конвенцией, поддерживающей это решение, подписанты письма настоятельно призывают пересмотреть этот подход. Восприятие общественностью пар российских или белорусских теннисистов, соперничающих на событиях против других пар на основе национальности, неизбежно указывает на то, что они представляют свои страны», — также говорится в заявлении.

Отметим, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова завоевали золото в миксте, в финале обыграв соотечественников Аслана Карацева и Елену Веснину.

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