НОК Украины призвал не допускать российских теннисистов в парный разряд и микст Олимпиады | Источник: Чемпионат.com

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте НОК Украины.

Организации также направили МОК и ITF подобное письмо, в котором говорится, что правила нейтральности «явно подразумевают тот факт, что заявки от команд, состоящих из атлетов из России и Беларуси, не могут быть рассмотрены и не могут принимать участие в Олимпиаде-2024».

«Несмотря на то что ITF имеет причины, связанные с конвенцией, поддерживающей это решение, подписанты письма настоятельно призывают пересмотреть этот подход. Восприятие общественностью пар российских или белорусских теннисистов, соперничающих на событиях против других пар на основе национальности, неизбежно указывает на то, что они представляют свои страны», — также говорится в заявлении.