Диана Шнайдер покинула теннисный турнир в Майами
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер завершила свое выступление на теннисном турнире в Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер завершила свое выступление на теннисном турнире в Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов.
В матче второго круга Шнайдер проиграла американке Мэдисон Киз (17-й номер посева) со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В третьем круге Киз встретится с победительницей матча между еще одной россиянкой Вероникой Кудерметовой (16) и китаянкой Ван Синьюй.