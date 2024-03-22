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11:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Диана Шнайдер покинула теннисный турнир в Майами

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер завершила свое выступление на теннисном турнире в Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов.

Источник: AP 2023

В матче второго круга Шнайдер проиграла американке Мэдисон Киз (17-й номер посева) со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В третьем круге Киз встретится с победительницей матча между еще одной россиянкой Вероникой Кудерметовой (16) и китаянкой Ван Синьюй.

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