Диана Шнайдер покинула теннисный турнир в Майами

В матче второго круга Шнайдер проиграла американке Мэдисон Киз (17-й номер посева) со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В третьем круге Киз встретится с победительницей матча между еще одной россиянкой Вероникой Кудерметовой (16) и китаянкой Ван Синьюй.