Азаренко пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

Минувшей ночью экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 32-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе переиграла в трехсетовом поединке американку Пейтон Стирнс, у которой 67-я позиция, — 7:5, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Следующей соперницей белоруски будет китайская теннисистка Синьвэнь Жен (7-й номер мирового рейтинга). Виктория Азаренко является трехкратной победительницей этих соревнований (2009, 2011, 2016).



Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сегодня в матче второго раунда будет соперничать с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (80). В 1/64 финала Бадоса одолела румынку Симону Халеп — 1:6, 6:4, 6:3. В 2019 году Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли парный разряд соревнований в Майами.



Нынешний турнир на хардовых кортах Майами финиширует 31 марта.