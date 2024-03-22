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12:52 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Майами

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в американском Майами с призовым фондом $8,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Минувшей ночью экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 32-е место в мировом рейтинге, в упорной борьбе переиграла в трехсетовом поединке американку Пейтон Стирнс, у которой 67-я позиция, — 7:5, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. Следующей соперницей белоруски будет китайская теннисистка Синьвэнь Жен (7-й номер мирового рейтинга). Виктория Азаренко является трехкратной победительницей этих соревнований (2009, 2011, 2016).

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сегодня в матче второго раунда будет соперничать с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (80). В 1/64 финала Бадоса одолела румынку Симону Халеп — 1:6, 6:4, 6:3. В 2019 году Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли парный разряд соревнований в Майами.

Нынешний турнир на хардовых кортах Майами финиширует 31 марта.

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