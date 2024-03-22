Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в американском Майами, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в американском Майами, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.
Во встрече первого раунда россиянин одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.
В следующем круге Сафиуллин сыграет с 23-й ракеткой турнира итальянцем Лоренцо Музетти.