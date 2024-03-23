Российский теннисист Рублев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Майами

ТАСС, 23 марта. Россиянин Андрей Рублев проиграл чеху Томашу Махачу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (штат Флорида, США).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Махача, не получившего номер посева. Рублев был посеян под пятым номером. В третьем круге чешский теннисист сыграет с победителем матча между британцем Энди Марреем и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (29-й номер посева).

Рублеву 26 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Махачу 23 года, он располагается на 60-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсмена нет титулов ATP. Лучший результат на турнирах Большого шлема чех показал в 2024 году, дойдя до третьего круга Открытого чемпионата Австралии.