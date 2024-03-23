Соболенко на турнире в Майами выиграла первый матч после смерти Кольцова

Ранее стало известно, что экс-хоккеист сборной Белоруссии Константин Кольцов совершил самоубийство в США, ему было 42 года. Ранее у Кольцова с Соболенко были отношения. Вторая ракетка мира не стала сниматься с турнира в Майами в связи со случившимся, но отказалась от общения с прессой. Теннисистке дали дополнительный день отдыха, на матч она, как и ее соперница, вышла в черном.