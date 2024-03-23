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11:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко на турнире в Майами выиграла первый матч после смерти Кольцова

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 1000 в американском Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов.

Источник: Пресс-служба China Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу посеянной под вторым номером белоруски, не игравшей в матче первого раунда. Бадоса занимает 80-е место в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

Ранее стало известно, что экс-хоккеист сборной Белоруссии Константин Кольцов совершил самоубийство в США, ему было 42 года. Ранее у Кольцова с Соболенко были отношения. Вторая ракетка мира не стала сниматься с турнира в Майами в связи со случившимся, но отказалась от общения с прессой. Теннисистке дали дополнительный день отдыха, на матч она, как и ее соперница, вышла в черном.

В третьем круге белоруска сыграет с представительницей Украины Ангелиной Калининой (32-й номер посева).

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