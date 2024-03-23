Рыбакиной вынесли вердикт на турнире за 8 миллионов долларов

«Елена Рыбакина обыграла Клару Таусон в трех сетах, но это был далеко не идеальный матч для казахстанской теннисистки. Впрочем, ожидается, что с каждым матчем она будет показывать лучшие результаты. На очереди хитрая соперница, которая набрала хорошую форму в Майами, так что всё может оказаться немного сложнее, чем хотелось бы Рыбакиной.



У Таунсенд пока был приличный год с результатом 8−6, хотя, конечно, он не такой хороший, как у Рыбакиной. Против нее может быть сложно играть из-за ее агрессивного стиля, но я не думаю, что она действительно хорошо справится с четвертой сеяной. Уровень Рыбакиной немного колеблется, но думаю, она с ней справится легко.



Я ожидаю, что Рыбакина возьмет розыгрыши под свой контроль, а затем переиграет соперницу. Возможно, какое-то время это будет близкий матч, но чем дольше он будет продолжаться, тем лучше будет Рыбакина. В этом году она была очень хороша, и турнир в Майами подходит ей. Прогноз: победа Елены Рыбакиной в двух сетах», — отметил Уимер.