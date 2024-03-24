Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Франция
Германия
02
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Оттава
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Эдмонтон
Футбол. Сборные
23.03
Англия
Бразилия
01
Футбол. Сборные
23.03
Дания
Швейцария
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
23.03
Миннесота
Сент-Луис
ОТ
45
Футбол. Сборные
23.03
Ирландия
Бельгия
00
Футбол. Сборные
23.03
Словакия
Австрия
02
Хоккей. НХЛ
23.03
Айлендерс
Виннипег
63
Хоккей. НХЛ
23.03
Филадельфия
Бостон
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Калгари
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас
Коламбус
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Чикаго
Футбол. Первая лига
23.03
Тюмень
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
23.03
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
23.03
Ленинградец
Арсенал
Хоккей. КХЛ
23.03
Автомобилист
СКА
25
Футбол. Первая лига
23.03
Торпедо
Кубань
Все события
00:05 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

Во втором круге она победила американку Клер Лю.

Источник: Reuters

ТАСС, 23 марта. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Клер Лю в матче второго круга теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (штат Флорида, США).

Лю отказалась от продолжения матча при счете 6:0, 1:0 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 10-м номером. Лю пробилась в основную сетку через квалификацию. В следующем матче Касаткина сыграет с победительницей встречи между американкой Слоан Стивенс (без номера посева) и румынкой Сораной Кырстей (19-й номер посева).

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Лю 23 года, в рейтинге WTA она занимает 114-ю позицию. На счету спортсменки нет побед под эгидой организации. На турнирах Большого шлема американка не проходила дальше второго круга.

Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1000, призовой фонд соревнований составляет более $8,7 млн. Действующей победительницей турнира является чешка Петра Квитова.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь