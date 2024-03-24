Россиянка Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Майами

ТАСС, 23 марта. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Клер Лю в матче второго круга теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (штат Флорида, США).

Лю отказалась от продолжения матча при счете 6:0, 1:0 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 10-м номером. Лю пробилась в основную сетку через квалификацию. В следующем матче Касаткина сыграет с победительницей встречи между американкой Слоан Стивенс (без номера посева) и румынкой Сораной Кырстей (19-й номер посева).

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, на ее счету шесть побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Лю 23 года, в рейтинге WTA она занимает 114-ю позицию. На счету спортсменки нет побед под эгидой организации. На турнирах Большого шлема американка не проходила дальше второго круга.