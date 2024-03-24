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09:40 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Во втором круге россиянин обыграл венгра Мартона Фучовича.

Источник: AP 2023

ТАСС, 24 марта. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (штат Флорида, США).

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. У Фучовича не было номера посева. В третьем круге Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Фучовичу 32 года, в рейтинге ATP он занимает 86-ю позицию. На его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом венгра на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2021 году.

Турнир в Майами относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии «хард», их призовой фонд составил $8,9 млн. Действующим победителем соревнований является Медведев. Турнир завершится 31 марта.

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