Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

ТАСС, 24 марта. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл венгра Мартона Фучовича в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (штат Флорида, США).

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. У Фучовича не было номера посева. В третьем круге Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Фучовичу 32 года, в рейтинге ATP он занимает 86-ю позицию. На его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом венгра на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2021 году.