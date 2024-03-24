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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко сенсационно уступила Ангелине Калининой и покинула турнир в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) уступила представительнице Украины Ангелине Калининой.

Источник: AP 2023

Матч завершился со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Калининой.

В активе белорусской теннисистки по ходу матча три подачи навылет, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. У Калининой всего один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Ангелина Калинина проведёт матч с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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