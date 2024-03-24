Калинская обыграла 10-ю ракетку мира Остапенко на турнире WTA в Майами

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская победила представительницу Латвии Елену Остапенко в матче третьего круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Калинской (22-й номер посева). Остапенко была посеяна под 9-м номером. Соперницей россиянки по четвертому кругу станет гречанка Мария Саккари (8). Соотечественница Калинской Элина Аванесян (без номера посева) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (6) со счетом 6:1, 4:6, 6:3. В третьем круге она встретится с американкой Даниэль Коллинз (без номера посева), которая оказалась сильнее россиянки Анастасии Потаповой (30) — 6:2, 6:2.

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (2) в третьем круге уступила украинке Ангелине Калининой (32) — 4:6, 6:1, 1:6. 19 марта стало известно известно о смерти тренера уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Белорусская спортсменка не снялась с соревнований в Майами, но отказалась от общения с прессой на турнире.

Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000, призовой фонд соревнований составляет более $8,7 млн. Действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Светлана Кузнецова (2006).