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10:21 (мск), источник: ТАСС

Калинская обыграла 10-ю ракетку мира Остапенко на турнире WTA в Майами

Российская теннисистка отдала представительнице Латвии только четыре гейма.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская победила представительницу Латвии Елену Остапенко в матче третьего круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Калинской (22-й номер посева). Остапенко была посеяна под 9-м номером. Соперницей россиянки по четвертому кругу станет гречанка Мария Саккари (8). Соотечественница Калинской Элина Аванесян (без номера посева) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (6) со счетом 6:1, 4:6, 6:3. В третьем круге она встретится с американкой Даниэль Коллинз (без номера посева), которая оказалась сильнее россиянки Анастасии Потаповой (30) — 6:2, 6:2.

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (2) в третьем круге уступила украинке Ангелине Калининой (32) — 4:6, 6:1, 1:6. 19 марта стало известно известно о смерти тренера уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова, с которым Соболенко состояла в отношениях. Белорусская спортсменка не снялась с соревнований в Майами, но отказалась от общения с прессой на турнире.

Турнир в Майами проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000, призовой фонд соревнований составляет более $8,7 млн. Действующей победительницей является чешка Петра Квитова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Светлана Кузнецова (2006).

На также проходящем в Майами турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» россиянин Карен Хачанов (15) вышел в третий круг, обыграв серба Ласло Джере (без номера посева) — 6:4, 6:2. Следующим соперником отечественного теннисиста станет аргентинец Франсиско Черундоло (20).

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