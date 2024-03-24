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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Теннисист Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в американском Майами, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.

Во встрече второго раунда Хачанов (15-й номер посева) обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

В следующем круге Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (20).

В другом матче первая ракетка турнира испанец Карлос Алькарас обыграл соотечественника Роберто Карбальес-Баэну со счетом 6:2, 6:1.

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