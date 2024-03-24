Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
Теннисист Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.
Теннисист Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в американском Майами, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.
Во встрече второго раунда Хачанов (15-й номер посева) обыграл серба Ласло Дьере со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.
В следующем круге Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (20).
В другом матче первая ракетка турнира испанец Карлос Алькарас обыграл соотечественника Роберто Карбальес-Баэну со счетом 6:2, 6:1.