Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире в Майами, уступив Лоренцо Музетти

В матче второго круга спортсмен уступил представителю Италии Лоренцо Музетти. Встреча закончилась со счётом 7:6, 6:1 в пользу итальянца.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.