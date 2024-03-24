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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире в Майами, уступив Лоренцо Музетти

Российский теннисист Роман Сафиуллин завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Майами (США).

Источник: Reuters

В матче второго круга спортсмен уступил представителю Италии Лоренцо Музетти. Встреча закончилась со счётом 7:6, 6:1 в пользу итальянца.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

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