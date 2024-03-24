Касаткина вылетела с теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов.
В матче третьего круга посеянная под 10-м номером Касаткина уступила Соране Кырсте (19-й номер посева) из Румынии со счетом 5:7, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.
В четвертом круге румынка встретится с победительницей матча между представительницей США Даниэль Коллинз и россиянкой Элиной Аванесян.