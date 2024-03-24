Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон
Виннипег
00
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Химки
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо
Питтсбург
Футбол. Сборные
22:45
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
Футбол. Сборные
23:00
Италия
Эквадор
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Родина
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
25.03
Каролина
Торонто
Хоккей. НХЛ
25.03
Оттава
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
Флорида
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Черноморец
Хоккей. НХЛ
25.03
Аризона
Даллас
Хоккей. НХЛ
25.03
Анахайм
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
25.03
Калгари
Баффало
Хоккей. НХЛ
25.03
Сиэтл
Монреаль
Все события
19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина вылетела с теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов.

Источник: AP 2023

В матче третьего круга посеянная под 10-м номером Касаткина уступила Соране Кырсте (19-й номер посева) из Румынии со счетом 5:7, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

В четвертом круге румынка встретится с победительницей матча между представительницей США Даниэль Коллинз и россиянкой Элиной Аванесян.

 Винер сравнила гимн, утвержденный МОК для России, с похоронным маршем
'Не чувствую особо никакой ответственности' : честное интервью юной звезды фигурного катания
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь