Новая звездочка из Казахстана выиграла престижный турнир в Испании

Для Сони это уже седьмой титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ITF Juniors.

«Это был тяжелый матч. Очень рада победе. Я знала, что мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы обыграть соперницу, потому что бельгийка хорошо играет на грунте. Рада, что все получилось и удалось завоевать первый одиночный титул в 2024 году», — отметила Жиенбаева.