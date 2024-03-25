Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами

ТАСС, 25 марта. Россиянин Карен Хачанов обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5) в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 15-м номером. Черундоло имел 20-й номер посева. В четвертом круге россиянин сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (4-й номер посева).

Хачанову 27 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP и является победителем шести турниров под эгидой организации, один из которых он выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Черундоло 25 лет, он располагается на 21-й строчке в мировом рейтинге. Аргентинец выиграл два турнира ATP. Лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2023).