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21:15 (мск), источник: ТАСС

Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами

В третьем круге россиянин победил аргентинца Франсиско Черундоло.

Источник: AP 2023

ТАСС, 25 марта. Россиянин Карен Хачанов обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 5:7, 7:6 (7:5) в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 15-м номером. Черундоло имел 20-й номер посева. В четвертом круге россиянин сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (4-й номер посева).

Хачанову 27 лет, он занимает 16-е место в рейтинге ATP и является победителем шести турниров под эгидой организации, один из которых он выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.

Черундоло 25 лет, он располагается на 21-й строчке в мировом рейтинге. Аргентинец выиграл два турнира ATP. Лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2023).

Турнир в Майами относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнования проводятся на покрытии «хард», их призовой фонд составляет $8,9 млн. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 31 марта.

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