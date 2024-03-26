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14:02 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Майами

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами с призовым фондом $8,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В поединке ⅛ финала белоруска, занимающая 32-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух сетах британку Кэти Бултер, у которой 30-я позиция, — 7:5, 6:1. В четвертьфинале Азаренко будет соперничать с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (68-й номер рейтинга WTA). Вчера она одержала победу над украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (36), которая в 1/16 финала выбила из турнира вторую ракетку планеты Арину Соболенко. Виктория Азаренко в 1/32 финала победила в трехсетовом поединке американку Пейтон Стирнс (67) — 7:5, 3:6, 6:4, а затем обыграла седьмую ракетку мира китаянку Синьвэнь Жен — 6:4, 7:5. Виктория Азаренко является трехкратной чемпионкой этих соревнований (2009, 2011, 2016).

Нынешний турнир на открытых хардовых кортах Майами завершится 31 марта.

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