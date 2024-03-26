Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
Футбол. Сборные
17:00
Молдавия
Каймановы Острова
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Греция
Футбол. Лига наций
20:00
Литва
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
21:00
Норвегия
Словакия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Беларусь
Футбол. Сборные
22:00
Чехия
Армения
Футбол. Сборные
22:15
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:30
Румыния
Колумбия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Украина
Исландия
Футбол. Сборные
22:45
Англия
Бельгия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Португалия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Чили
Футбол. Сборные
23:00
Египет
Хорватия
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Бразилия
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
27.03
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
27.03
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
27.03
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
Вегас
Хоккей. НХЛ
27.03
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
27.03
Колорадо
Монреаль
Хоккей. НХЛ
04:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Вегас
ОТ
12
Все события
14:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка сотворила сенсацию на турнире за 8 миллионов долларов

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в американском Майами, призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В матче четвертого круга Путинцева, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, обыграла 36-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Причем во второй партии казахстанка уступала 2:4, 4:5, 5:6, но сумела отыграть сетбол и взять тай-брейк.

Матч продолжался два часа и 21 минуту. Теперь счет в личных встречах стал 3:1 в пользу представительницы Казахстана.

В четвертьфинале Miami Open Путинцева сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Кэти Бултер (Великобритания).

Добавим, что в ¼ финала турнира в Майами пробилась и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь