Казахстанка сотворила сенсацию на турнире за 8 миллионов долларов

Источник: Соцсети

В матче четвертого круга Путинцева, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, обыграла 36-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Причем во второй партии казахстанка уступала 2:4, 4:5, 5:6, но сумела отыграть сетбол и взять тай-брейк.

Матч продолжался два часа и 21 минуту. Теперь счет в личных встречах стал 3:1 в пользу представительницы Казахстана.

В четвертьфинале Miami Open Путинцева сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Кэти Бултер (Великобритания).