Елена Рыбакина сделала неожиданное признание

Источник: Соцсети

Рыбакина должна была стартовать со второго круга матчем против 84-ой ракетки мира Нади Подорошки из Аргентины. Однако казахстанка снялась, сославшись на заболевание желудочно-кишечного тракта. Елена была на тот момент действующей победительницей «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«К сожалению, восстановление заняло много времени. Восемь дней без всего. Правда без всего — ни зала, ни тенниса. Было тяжело вернуться. После матчей я все еще чувствую боль. Я чувствую себя лучше и надеюсь, что дополнительный выходной поможет восстановиться. Посмотрим, как сложится следующий матч», — сказала Рыбакина в эфире Tennis Channel.

Также казахстанка прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче ⅛ финала Рыбакина со счетом 6:3, 7:5 обыграла 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз.

«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. С Мэдисон было тяжело. С ней матчи всегда сложные. Она агрессивный игрок, поэтому я понимала, что мне нужно быть готовой к каждому удару, особенно к ее ответным. Очень довольна тем, как я сегодня сыграла», — сказала Рыбакина в интервью на корте.