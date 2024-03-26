Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
Футбол. Сборные
17:00
Молдавия
Каймановы Острова
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Греция
Футбол. Лига наций
20:00
Литва
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
21:00
Норвегия
Словакия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Беларусь
Футбол. Сборные
22:00
Чехия
Армения
Футбол. Сборные
22:15
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:30
Румыния
Колумбия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Украина
Исландия
Футбол. Сборные
22:45
Англия
Бельгия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Португалия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Чили
Футбол. Сборные
23:00
Египет
Хорватия
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Бразилия
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
27.03
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
27.03
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
27.03
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
Вегас
Хоккей. НХЛ
27.03
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
27.03
Колорадо
Монреаль
Хоккей. НХЛ
04:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Вегас
ОТ
12
Все события
14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина сделала неожиданное признание

Лучшая теннисистка Казахстан и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина призналась, что тяжело восстанавливалась после болезни, из-за которой была вынуждена сняться с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Рыбакина должна была стартовать со второго круга матчем против 84-ой ракетки мира Нади Подорошки из Аргентины. Однако казахстанка снялась, сославшись на заболевание желудочно-кишечного тракта. Елена была на тот момент действующей победительницей «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«К сожалению, восстановление заняло много времени. Восемь дней без всего. Правда без всего — ни зала, ни тенниса. Было тяжело вернуться. После матчей я все еще чувствую боль. Я чувствую себя лучше и надеюсь, что дополнительный выходной поможет восстановиться. Посмотрим, как сложится следующий матч», — сказала Рыбакина в эфире Tennis Channel.

Также казахстанка прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче ⅛ финала Рыбакина со счетом 6:3, 7:5 обыграла 17-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз.

«Очень довольна своим сегодняшним выступлением. С Мэдисон было тяжело. С ней матчи всегда сложные. Она агрессивный игрок, поэтому я понимала, что мне нужно быть готовой к каждому удару, особенно к ее ответным. Очень довольна тем, как я сегодня сыграла», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

За выход в полуфинал Miami Open Рыбакина сыграет с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь