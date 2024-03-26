Касаткина назвала себя «бомжом» после слов Винер об участии в Олимпиаде

«“Бомж” Дарья передает всем привет и желает хорошего дня», — написала Касаткина, выложив заголовки новостей с фразой Винер.

Винер ранее 26 марта заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

26-летняя Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является первой ракеткой России.