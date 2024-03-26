Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Молдавия
Каймановы Острова
40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Греция
Футбол. Лига наций
20:00
Литва
Гибралтар
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
21:00
Норвегия
Словакия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Косово
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Беларусь
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Локомотив
42
Футбол. Сборные
22:00
Чехия
Армения
Футбол. Сборные
22:15
Дания
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:30
Румыния
Колумбия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Украина
Исландия
Футбол. Сборные
22:45
Англия
Бельгия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Португалия
Футбол. Сборные
22:45
Австрия
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Франция
Чили
Футбол. Сборные
23:00
Египет
Хорватия
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Бразилия
Хоккей. НХЛ
27.03
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
27.03
Питтсбург
Каролина
Хоккей. НХЛ
27.03
Рейнджерс
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
27.03
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
27.03
Торонто
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
27.03
Виннипег
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
27.03
Нэшвилл
Вегас
Хоккей. НХЛ
27.03
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
27.03
Колорадо
Монреаль
Хоккей. НХЛ
27.03
Аризона
Коламбус
Хоккей. НХЛ
27.03
Сиэтл
Анахайм
Хоккей. НХЛ
27.03
Сан-Хосе
Даллас
Футбол. Сборные
27.03
Аргентина
Коста-Рика
Все события
18:22 (мск), источник: РБК

Касаткина назвала себя «бомжом» после слов Винер об участии в Олимпиаде

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своем телеграм-канале отреагировала на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая назвала «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Источник: AP 2023

«“Бомж” Дарья передает всем привет и желает хорошего дня», — написала Касаткина, выложив заголовки новостей с фразой Винер.

Винер ранее 26 марта заявила, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

26-летняя Касаткина сейчас занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является первой ракеткой России.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх при соблюдении требований МОК к выступлению в нейтральном статусе.

 Обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»: фото
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь