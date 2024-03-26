Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Майами

ТАСС, 26 марта. Россиянин Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кёпфера в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Майами.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:0 в пользу Медведева (3-й номер посева). Кёпфер выступал на турнире без номера посева. На тай-брейке россиянин отыгрался со счета 0:4. В четвертьфинале он встретится с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (7) и чилийцем Николасом Джарри (22).

Медведеву 28 лет, он занимает четвертое место в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на US Open в 2021 году.

Кёпферу 29 лет, он располагается на 50-й строчке в мировом рейтинге. Немец не выигрывал турниров ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open (2019).