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01:11 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в американском Майами с призовым фондом $8,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2023

В четвертьфинале Азаренко (32-й номер мирового рейтинга) обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (68) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:3. В матче за попадание в финал соперницей белоруски будет победительница встречи между еще одной казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (4) и гречанкой Марией Саккари (9). До этого Виктория Азаренко Виктория Азаренко одолела в трехсетовом поединке американку Пейтон Стирнс (67) — 7:5, 3:6, 6:4, затем обыграла седьмую ракетку мира китаянку Синьвэнь Жен — 6:4, 7:5, а в ⅛ финала победила британку Кэти Бултер (30) — 7:5, 6:1. Виктория Азаренко является трехкратной чемпионкой этих соревнований (2009, 2011, 2016).

Нынешний турнир на открытых хардовых кортах Майами завершится 31 марта.

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