Янник Синнер стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Майами
Победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В четвертьфинальном матче Синнер (2) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 60-ю ракетку мира, представителя Чехии Томаша Махача.
Встреча Синнера с Махачем продлилась 1 час и 33 минуты. Синнер три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Махача два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в финал Майами Синнер сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3, действующий чемпион) — Николас Харри (Чили, 22).